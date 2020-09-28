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حبوا وطنكم كما أحببتكم .. راغب علامة يوصي أولاده بحب لبنان والعمل على تعميره

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نشر الفنان راغب علامة صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 
وظهر راغب علامة في الصورة برفقة عائلتة وعلق علي الصورة قائلا : "حبّي لكم لا يفوقه شيءٌ بالعالم، كما حبّي للوطن.. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان ومتأكّد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!".

وأضاف:  حبّوا وطنكم كما أحببتكم ، أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم ، حبّكم فوق الحدود".

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وتفاعل عدد كبير من محبي الفنان راغب علامة مع الصورة، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي : "ربنا يخليكوا لبعض ، حلوين اوي ، تجننوا ".

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس ، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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