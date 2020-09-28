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بدء عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء

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بدء منذ قليل ، مساء يوم الإثنين ،  عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله بكنيسة السيدة العذراء بحي الزمالك بالقاهرة  ، حيث وصل منذ لحظات زوجتة و ابنتة 

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح أمس، السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".

وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".

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