شاهد.. جيرارد بتلر بصحبة سنجاب قارض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم جيرارد بتلر جمهوره عبر حسابه بموقع انستجرام، فيديو وهو بصحبة سنجاب قارض، وقال بتلر إن السنجاب فضولي ويقرض كل شىء حتى الأصابع، ويظهر الفيديو السنجاب وهو يسير على وجه بتلر ويتحرك على جسده، ويأتي ذلك بعد انتشار الأنباء التي أكدت انفصاله عن صديقته مورجان براون.
من جانب آخر يلعب النجم العالمى جيرارد بتلر دور عميل سرى فى فيلم الإثارة "قندهار" وهو الفيلم الذى يكتب السيناريو الخاص به ضابط المخابرات العسكرية السابق ميتشيل لافورتون، بناءً على تجاربه فى وكالة الاستخبارات الدفاعية فى أفغانستان.
الفيلم شارك فى سوق مهرجان كان السينمائى ويتولى إخراجه ريك رومان مخرج فيلم جيرارد الأخير Angel Has Fallen.
شارك جيرارد فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.
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