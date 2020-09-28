شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك مع مديرة أعمالها:" اللى عنده ضحكة زى دية".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة صبا مبارك متابعيها بصور عفوية لها مع مساعدتها عبر حسابها على انستجرام، وكتبت على الصور قائلة:"مع الست انتصار مساعدتى الشهيرة بنصة ومديرة حياتى ومعايا من أول يوم فى مصر ومكملين واللى عنده ضحكة زى ديه"، ونالت الصور إعجاب العديد من متابعيها، متغزلين فى جمالها وأناقتها.

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و حصد مشروع فيلم "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك جائزة ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّانلصنّاع الأفلام التابع لمهرجان عمّان السينمائى بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت بقيمة ١٧،٥٠٠ ددولار أميركي مقدَّمة من Acousmatic Film Sound في إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بعد أن حصل على جائزتين من منصة الجونة السينمائية.

فيلم "بنات عبد الرحمن" من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ومريم الباشا، وإخراج وتأليف زيدأبو حمدان، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء علىالعلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

وكانت النجمة صبا مبارك قد ردت على أسئلة جمهورها عبر حسابها على انستجرام، ومن ضمن الأسئلة "إيه رأيك فى حكايات بنات الجزء الرابع؟" لترد قائلة "ما شفتوا الصراحة"، كما ردت صبا على سؤال أهلاوية ولا زملكاوية وأتمنى الإجابة لا تكوني دبلوماسية؟ قائلة: "عايشة فى الزمالك وبعشقها بس أهلاوية"، فيما جاء لها سؤال "ياريت لو تشتغلى مع دنيا سمير غانم أنتم الاثنين موهوبات جدا ودمكم خفيف"، لترد صبا "بحب دنيا وياريت من أكتر ممثلات مصر موهبة واحتراما".