أوبرا إسكندرية تنظم ندوة بعنوان "حكايات من سينا" بمشاركة سميرة عبد العزيز

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى يوم الاثنين الموافق 12أكتوبر المقبل، ندوة بعنوان "حكايات من سينا"، وذلك فى إطار النشاط الفكرى والثقافى، على مسرح دار أوبرا الاسكندرية، بمشاركة الفنانة سميرة عبد العزيز، وشروق، وأحمد عصام، والندوة من إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت.

وشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد.