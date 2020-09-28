شكرا لقرائتكم خبر عن آية عبدالله تنتهى من تصوير كليب "فزورة صعبة" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة آية عبدالله من تصويرأغنية جديدة تحمل اسم "فزورة صعبة" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات محمد عزام وألحان كريم طارق وتوزيع طه الحكيم وإنتاج محمد عبدالعزيز ومن إخراج إيهاب عبداللطيف، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، وتقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعمالها السابقة، وننشرعدد من الصور أثناء تصويرالكليب وبرومو الأغنية .





















وقدمت مؤخرا المطربة آية عبدالله عدد من الأغانى من ضمنها "أنا صعيدية"، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع وهندسة صوتية أمجد سامى وتعد هذه الأغنية الأولى التى غنتها آية باللهجة الصعيدية، وقدمت آية مؤخرا عددا من الأغنيات الناجحة من بينها دعاء "حبيبى يا رب"، والذى تم تقديمه بطريقة الفيديو كليب.

وكانت قد أحيت المطربة آية عبدالله حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالى هذا العام، والذى أقيم داخل كنيسة الآباء الفرنسيسكان، اية بدات الحفل باغنية "الحب ليه علامات" وبعدها قدمت اغنية انا صعيدية بالاضافة إلي تقديمها إلي أغنية "انا بستناك ليلة شمعة سهرانة" واغنية كلموني تاني عنك لام كلثوم.

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ومن جانبها أعربت آية عبد الله عن سعادتها بإحياء الحفل الختامى لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما للعام الثانى على التوالى وقالت : شرف لى مشاركتى وإحيائى لحفل عريق مثل المهرجان الكاثوليكى للسينما للعام الثانى على التوالى وتحت قيادة شخص عظيم مثل الأب بطرس دانيال .