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شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات طريفة لأبطال فيلم Enola Holmes من وراء الكواليس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة Enola Holmes، مقطع فيديو ضم عدة لقطات ومشاهد طريفة من وراء الكواليس لأبطال الفيلم، حيث نشرت الصفحة الرسمية للشبكة مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام الذي ظهر من خلاله طرائف ميلي بوبي براون وهنري كافيل وسام كلافلن.
وكانت قد شاركت النجمة ميلي بوبي براون، صاحبة الـ 16 عامًا متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو من كواليس تصويرها لفيلمها الجديد Enola Holmes، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت بوبي وهي تتدرب على القتال والمراوغة بشكل كبير لتجسد شخصيتها الجديدة بشكل ناجح.
الفيلم يدور فى إطار دراما وتشويق، في إنجلترا بـ عام 1884، حيث يكون العالم على حافة التغيير، في صباح عيد ميلادها السادس عشر، تستيقظ إينولا هولمز (ميلي بوبي براون)، لتجد أن والدتها (هيلينا بونهام كارتر) اختفت، تاركة وراءها مجموعة غريبة من الهدايا ولكن لا يوجد دليل واضح حول مكان ذهابها أو لماذا، بعد طفولة شجاعة، وجدت إينولا نفسها فجأة تحت رعاية شقيقيها شيرلوك (هنري كافيل) وميكروفت (سام كلافلين)، ويحاول كلاهما إرسالها إلى مدرسة للسيدات الشابات.
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