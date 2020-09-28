حصل زلزال وأنا في السجن.. "دوت الخليج الفني" يرصد أقوال على لسان الفنانة حبيبة في قضية قتل زوجها

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة حبيبة محمد سالم سعيد، والتي اتهمت في قضية قتل زوجها القطري عطالله جعفر.

ويرصد "دوت الخليج الفني" بالتزامن مع يوم ميلادها ما قالته حبيبة محمد سالم عن أيام السجن العصيبة:

كشفت حبيبة محمد سالم سعيد عن أيام السجن قائله: "قضيتها في عذاب أليم، وانتظار لكلمة الحق، وكان دعائي إلى الله أن يظهر الحق... وفي الفترة الأولى لي في السجن أصبت بانهيار، ولا أكلم أحدًا أو أرى أحدًا أيضًا، وكانت حالتي صعبة جدًا... حتى أمر مأمور السجن بذهابي للكشف الطبي وكانت حالتي صعبة جدًا، بعدها بدأت أشعر بالهدوء النسبي قليلًا، بالإضافة إلى أنه أصبح أمرًا واقعًا ولا جدال فيه".

وقالت "محمد" عن أصعب لحظات مرت بها في السجن: "حصل زلزال وأنا في السجن، والناس كلها بدأت تبكي من الخوف. واحدة ماتت من الخوف داخل العنبر، أخدنا ننادي لينقذها أحد، حتى السجانات كان مقفولًا عليهن وليس معهن مفتاح. أيضًا كان من الصعب جدًا أن أرى أهلي لأكثر من الدقيقة. كلمة خلاص الزيارة انتهت ترن في أذني. تبقى أمي وحشاني ومحتاجة أجلس معها لكن لا أستطيع، كانت (رحمها الله) تبكي دائمًا، وكانت تعلم أنني مظلومة".