كريم الحسيني لجمال بوسف "ربنا يتم شفاك علي خير يا حبيبي"

شارك الفنان كريم الحسيني، جمهوره بصورة تجمعه بالفنان جمال يوسف الذي أصيب بسرطان البلعوم مؤخرًا ، وذلك عبر حسابه بـ"إنستجرام".

ووجه كريم له رسالة قائلاً: "ربنا يتم شفاك علي خير يا حبيبي وتقوم وتجري وسطنا ..ربنا يباركلك في أسرتك الكريمة يارب ويحفظكم ويحميكم".

الجدير ذكره أن الفنان الشاب جمال يوسف أصيب بسرطان البلعوم خلال الساعات الأخيرة، وفقا لما أعلنه صديقه المخرج تامر حمزة في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما أدى إلى حزن الوسط الفني.

والفنان جمال يوسف أصيب بمرض سرطان البلعوم منذ 3 شهور، ولكنه يتواجد بمنزله حاليا ويتلقى العلاج وتشهد حالته تحسن مستمر، حسب تصريحات المقربين منه في الوسط الفني.

