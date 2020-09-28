شاهد .. أحمد السعدني برفقة علاء الشربيني على الشاطئ

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء قضاء عطلته الصيفية.

وظهر احمد السعدني على البحر برفقة علاء الشربيني وعلق قائلا: لولي.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يسعدك دايما" و" قمر" و" مسخره بجد" و"احلي اتنين ".

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يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.