حقيقة تقديم الأمير هاري وميجان ماركل مسلسلا واقعيا عبر نتفليكس .. اعرف التفاصيل

نفى المتحدث الرسمي بأسم الامير هاري وزوجته ميجان ماركل تقديمهما مسلسل ينتمي لتلفزيون الواقع من انتاج شركة نتفليكس، بعد تداول الاخبار بشكل كبير في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما وقع الامير هاري وميجان ماركل لشبكة نتفليكس عقد يبلغ قيمته 11 مليون جنيه استراليني من اجل تقديم مسلسلات تلفزيونية وأفلام وبرامج أطفال.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في صدد تلقي عرض فني للمشاركة بالأداء الصوتي في المسلسل الكرتوني سيمبسون.

وقالت التقارير الأجنبية إن العرض سيتضمن الأداء الصوتي لـ ميجان ماركل والأمير لشخصية الكاميو، ضمن حلقات المسلسل الشهير.

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وأشارت التقارير إلى أن ميجان ماركل ترحب بهذا العرض كثيرا، حرصا منها على عودتها لعالم التمثيل بعد اعتزالها منذ زواجها من الأمير هاري في مايو 2015.

وكشفت عدد من التقارير الأجنبية، أن الخطوة التي اتخذتها ميجان ماركل بالتخلي عن أي منصب ملكي بالعائلة الملكية البريطانية هي وزوجها الأمير هاري جاءت بدافع العودة إلى التمثيل مجددا، لأنها لم تتمكن من ممارسة المهنة لطالما تحمل لقب دوقة ساكسيس.

وقال موقع Pop Culture إن ميجان ماركل سوف تشارك في عمل سينمائي لشركة ديزني بالأداء الصوتي لم يعلن عن تفاصيله حتى الآن.