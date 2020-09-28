View this post on Instagram
Final look from my summer shoot with @soochfashion Outfit by the talented @farahseif.official Jewelry by the amazing designer @dina_maghawryjewelry Photography: @bilohussein Cinematography: @afilmbyseifismail Styling: @maigalal Make Up: @monagamalofficial Hair: @tahergamil1 Celebrity Management: @ginger__tm
A post shared by Mona Zaki (@monazakiofficial) on Sep 28, 2020 at 10:31am PDT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منى زكى تبهر جمهورها من أحدث جلسة تصوير.. ومتابع: هو فيه حلاوة كدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.