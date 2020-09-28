أوس أوس يحتفل بنجاح مسرحية صباحية مباركة.. شاهد

احتفل الفنان محمد أسامة نجم مسرح مصر الشهير بـ""اوس اوس" مع جمهورة بعرض مسرحية صباحية مباركة

ونشر اوس اوس مقطع فيديو لاراء نجوم الفن فى مسرحية صباحية مباركة و اعجابهم الشديد بها

و كتب اوس اوس معلقا علي الفيديو :

الحمدلله ان العرض عجبكم واهم حاجه انكوا اتبسطوا ، مستنينكم كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياه سابقا ) في عرض جديد من مسرحية #صباحيه_مباركه

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مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلي المصري، ومصطفى ناجي.

المسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.