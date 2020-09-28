وظهرت ليلي بالصور بفستان أبيض وعلقت قائله:"عمركم جربتم تسلموا جسمكم وروحكم للطبيعة ، جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا، نعمة الهوا والخضرا والمية ، نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيا كان".
وتابعت قولها : واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني امشي حافية بالذات علي رملة أو في خضرة ، إحساس مليان رضا واكتفاء وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا الوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين والمسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا.
يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأبيض.. ليلي علوي تتالق في جلسة تصوير جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.