بالأبيض.. ليلي علوي تتالق في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة ليلي علوي، لجلسة تصوير جديدة ، حيث شاركت جمهورها بصور من تلك الجلسة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليلي بالصور بفستان أبيض وعلقت قائله:"عمركم جربتم تسلموا جسمكم وروحكم للطبيعة ، جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا، نعمة الهوا والخضرا والمية ، نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيا كان".

وتابعت قولها : واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني امشي حافية بالذات علي رملة أو في خضرة ، إحساس مليان رضا واكتفاء وتخلص من الطاقة السلبية .. البسوا الوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين والمسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا.

يذكر أن فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، آخر أعمال ليلى علوى، وشاركت فى بطولته مع منة شلبى وباسم سمرة وأحمد داوود وصابرين، ومن تأليف وإخراج يسرى نصر الله.