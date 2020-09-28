رامي صبري يحتفل بوصول تعالي لأكثر من 30 مليون مشاهدة

حقق الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا من خلال أغنيته الشهيرة تعالي والتي لاقت تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور منذ وقت طرحها حتى الآن. واحتفل رامي بوصول الأغنية لأكثر من 30 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب. يذكر أن رامى صبرى كان قد شارك فى رمضان الماضي بأغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب". ولاقت الاغنية إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.



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