وظهر راغب علامة، بالصورة برفقة أسرته وكتب: "حبي لكم لا يفوقه شئ بالعالم كما حبي للوطن ، عمري ما حبيت تفكروا تتركوا لبنان وإذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب رح ترجعوا تعمروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة ..حبوا وطنكم كما أحببتكم ..أسسوا حياتكم وخلوا وطنكم بقلبكم .. حبكم فوق الحدود".
وفي سياق آخر، انتهى الفنان راغب علامة من تسجيل بعض أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة، والألبوم يحمل طابع جديد من حيث الألحان والكلمات، ويتميز بالتنوع فى طريقة الغناء واللهجات المختلفة، و يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية، ويشمل العديد من الأحاسيس المختلفة، بين الأغنيات الدرامية ذات الإيقاع الرومانسى وغيرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برفقة أسرته.. راغب علامة يغازل جمهوره في أحدث ظهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.