نوال الزغبى تظهر بإطلالة جديدة .. والجمهور: إيه القمر ده

شو هالحلو - منورة الشاشة احلى ورده - يا نوال يا جميلة -ايه قمر ده

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

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وغنت نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

الجذير بالذكر أن الفنانة نوال الزغبي، عبرت سابقا عن عدم انتمائها لأي حزب أو طرف سياسي في لبنان.

وعلقت نوال، عبر حسابها الشخصي على تويتر: "‏وطنيتي وانتمائي للبنان وحده دون أي حزب أو طرف سياسي أمر قديم كتير، وبتعرفوه من زمان".

وأضافت: "ما حدّا في يزايد عليّ واتهاماتكم الناقصة بلّوها واشربوا ميّتها.. وصحتين سلف، ‎لبنان‎، لبنان، لبنان فقط"