رئيس المركز القومي للسينما ينعي الفنان الراحل "المنتصر بالله"

نعي السيناريست "محمد الباسوسى" رئيس المركز القومي للسينما الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله الذي رحل عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 70 عاما، بأحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الراحل حصل على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977 بدأ مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970. من المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن"، "أيام المنيرة"، "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات: "شارع محمد علي". اعتبر أداؤه بالغ التميّز، فطبيعة الشخصيات التي جسدها عريضة للغاية إلا أنه يحسب على الكوميديا.

وتقدم الباسوسى بخالص التعازى لأسرة الراحل متمنيآ من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.