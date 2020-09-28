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مكتبة مصر العامة وسفارة الهند تحتفلان بذكرى الزعيم غاندي

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تحتفل مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بذكرى ميلاد ال 50 بعد المائة للزعيم " مهاتما غاندي "، بمقر المكتبة بالزاوية الحمراء، وذلك فى الساعة الثانية عشر ظهرًا، يوم الخميس 1 أكتوبر.

ويتضمن الاحتفال معرض صور بعنوان "غاندي: حياته ورسالته"، ثم عرض فيلم وثائقي عن الزعيم غاندي، ويتوسط الاحتفال ندوة ثقافية  عن حياة الزعيم، ويختتم بإهداء كتاب عن الزعيم مهاتما غاندي لمكتبات مصر العامة.‏

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