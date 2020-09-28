بإطلالة جذابة.. هبة عبد الغني في أحدث جلسة تصوير (صور)

نشرت الفنانة هبة عبد الغني منذ قليل، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير تطبيق انستجرام، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا، وظهرة بإطلالة جذابة، وعلقت عليها قائلة:"كل يوم جديد فرصة جديدة مهما هيحصل فيه وعد هافضل باضحك و مستمتعه بالحلو اللي باقي منه".

وعلى جانب آخر تحل الفنانة هبة عبد الغني، غدا الثلاثاء، ضيفة برنامج "الراديو بيضحك" تقديم المذيعة فاطمة مصطفي، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء على إذاعة الراديو 9090.

وتتحدث عبد الغني خلال اللقاء عن أحدث أعمالها الفنية مسلسل الكهف، هذا إلى جانب حديثها عن تجربة فيلميها القصير قهوة فريال، لما كان البحر أزرق، الذي انتهت من تصويرهم مؤخرا.

يشار إلي أن مسلسل الكهف، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من مصر والسعودية ولبنان منهم الفنانين خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني و الفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول، ومن تأليف منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

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‎يذكر أن عبد الغني، شاركت في موسم رمضان الماضي في بطولة مسلسل فرصة تانية، مع الفنانين ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، آيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.

‎ومسلسل "ليالينا٨٠" ومن تأليف أحمد عبدالفتاح و إخراج أحمد صالح وبطولة الفنانين خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

‎كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانين ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.