شاهد .. ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون بسيارته الفارهة

ولاحظ تواجد الحراس في المقعد الخلفي للسيارة مع بلانكيت الذي يبلغ من العمر 18 عاما، حيث لم يظهر ابن ملك البوب بالكمامة الطبية رغم تفشي فيروس كورونا.
وأحيت باريس ابنة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون ذكرى ميلاده الـ 62 من خلال نشر صورة نادرة لهما عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلقت باريس التي تبلغ من العمر 22 عاما، على الصورة قائلة :" كل عام وانت بخير old man".
وكان جدل كبير أحدثه فيلم الخروج من نيفرلاند ،الذي أنتجته شبكة " إتش.بي.أو" ، بمجرد عرضه ، حيث يزعم الفيلم ان مايكل جاكسون قام بالإعتداء الجنسي على بعض الأطفال الذين صاحبوا فى جولاته الفنية، بل قام صناع الفيلم بالاستعانة باثنين يزعمان أنهما ضحاياه - على حد قولهم.
حيث جاء الجزء الأول من العمل والذي تزيد مدته عن ساعتين ، ليتحدث من خلاله هؤلاء الأشخاص عن تفاصيل علاقتهم بمايكل جاكسون ، بل تحدثت أسرهم عن تفاصيل ما حدث، مقدمين بعض التسجيلات الصوتية للفنان الراحل أثناء بداية تعارفهم عليه.
وقد أغضب الأمر جماعات من المعجبين بأسطورة البوب الراحل مايكل جاكسون وقاموا باللجوء إلى القضاء للحصول تعويضات ، بعدما رأوا بأن العمل يعتمد على تشويه صورة الفنان الراحل.
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