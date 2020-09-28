نقل الفنان سيد الفيومى إلى قصر العيني الفرنساوي بعد تعرضه لوعكة صحية .. شاهد

نشر الفنان سيد الفيومى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن نقلة مستشفى القصر الفرنساوى بعد تعرضه الى ازمة صحية.

وقال سيد الفيومى : "الشكر لله اولا ثم لكل من ساندنى ودعمنى واخص بالذكر الاهل الحقيقين دكتور اشرف زكي والفنان الخلوق منير مكرم فانا الان بمستشفى الفرنساوي".

و وجه سيد الفيوم الشكر من قبل الى الفنان اشرف زكى الذى وقف معه وسانده فى ازمته الصحية وقال : "ألف مليون شكر للدكتور الفنان الإنسان الخلوق الاخ المحترم أشرف ذكى على مكالمته ودعمه وهذا عهدنا به دائما حبيبي يا دكتور اشرف"

وكان الفيومي قد نشر عبر حسابه يعبر عن مرضه، كاتبا: "يا عباد الله عاوز حد يكون بيحب ربنا يهتم بيا ويعالجنى اقسم بالله بموت كل لحظه وعيالى اطفال".

و قدم سيد الفيومي عدد من الاعمال منها "رشة جريئة"، و"جاءنا البيان التالي"، و"صاحب صاحبه" و"الأولة في الغرام"، وإسماعيل ياسين أبو ضحكة جنان"، و"الخواجة عبد القادر".