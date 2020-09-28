محمد رمضان: مسلسل موسى يعتبر دراما مختلفة كليًا عما سبق

حل النجم محمد رمضان، مساء اليوم الأثنين، ضيفًا على برنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، من قصر البارون.

وتحدث رمضان خلال الحلقة، عن استعداده لخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل موسى، مؤكدًا على أن الدراما به مختلفة كليًا عما سبق.

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".