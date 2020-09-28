فيلم "بره المنهج" يتناول قضية التنمر وتحقيق الذات ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم روبى وأسماء أبواليزيد وشريف الدسوقي وأحمد أمين الذي يظهر كضيف شرف في الفيلم، ويضم فريق التمثيل في الفيلم أيضًا دنيا ماهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار الدراما التشويقية، وتدور الأحداث حول علاقة صداقة بين رجل بالغ في العمر وصبى يعانى من التنمر.
يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. والفيلم مأخوذ عن من فيلم "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روبي تستأنف تصوير مشاهدها في "بره المنهج" داخل قصر حدائق القبة في هذا الموعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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