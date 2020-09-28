محمد رمضان: لا أحب المغامرة في الدراما.. وتوثيق نجاحي ميزعلش حد

كشف النجم، محمد رمضان، عن تعاقده لمسلسل "موسى" مع المخرج محمد سلامة في سباق الدراما الرمضانية المقبل.

وقال "رمضان" في لقائه من داخل قصر البارون ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "لا أحب المغامرة في الدراما، ولو اتعرض عليا سيناريو فيه مغامرة معلموش مسلسل، ممكن اعمله سينما".

وأضاف "لا التفت إلا لجمهوري وهدفي وتوثيقي نجاحي مهم وميزعلشي حد، وأنا شايف بالأرقام إني رقم واحد في السينما والدراما وأعد جمهوري بأفلام عالمية".

وتابع " قناتي على يوتيوب رقم واحد وحققت أكثر من 3 مليار مشاهدة في وقت قصير، وحصلت على جائزة المغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا".

وكان نشر الفنان محمد رمضان، صور له مع فريق عمل مسلسل موسي وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وعلق "رمضان" علي الصور قائلًا:"جمعة مباركة وموفقة علينا جميعًا جلسات عمل مسلسل موسى، رمضان2021 المخرج، محمد_سلامة والمؤلف ناصر_عبد_الرحمن انتاج سينرجي ثقة_في_الله_نجاح"

يشار إلي أن مسلسل "موسى" سيناريو ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، ومن المنتظر البدء في تصويره مع نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقرر محمد رمضان البدئ في مسلسله "موسى"، بعد قرار تأجيل تقديم مسلسل "الامبراطور" الذي يروي سيرة الفنان الراحل، أحمد زكي، بسبب خلافات الورثة.

وخاض الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني 2020 بمسلسله "البرنس".