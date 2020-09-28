شادي ألفونس طبيب نفسي في مسلسل "كريمو فوبيا".. تفاصيل

كشف الفنان شادي الفونس عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "كريمو فوبيا" ، وذلك من خلال لقائه في برنامج "et بالعربي" .
وقال "الفونس" من خلال اللقاء: شركة الإنتاج كلمتني لما خلاص اخترعوا فكرة المسلسل الذي هو عبارة عن دكتور نفساني شاب يخاطب شباب الشرق الأوسط ، وينصحهم يروحوا لدكتور نفسي.
ومن ناحية أخرى نشر الفنان شادي ألفونس عبر موقع يوتيوب أغنية جديدة بعنوان عايز فلوسى، ليدخل بها عالم الراب بفيديو كليب مبتكر.
وحرص على مشاركته الأغنية عدد من زملائه منهم محمود الليثى وخالد منصور وتونى ماهر، وهى من إخراج أشرف حمدي.
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