بعد اختيار فيلمها فى القاهرة السينمائى .. مي زايد: لا يشغلنى حصول فيلم عاش يا كابتن على جائزة

وقالت مى لـ "دوت الخليج " : سعيد باختيار الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته ال 42، واعتبرها فخر لي، جائزة في حد ذاتها خاصة أنها فرصة لا تعوض ليرى الفيلم عدد كبير من الجمهور والضيوف المشاركين في المهرجان.
وأضافت مى زايد قائلة : "أتصور ان هذه الجائزة الأساسية بالنسبة لي بعيدا عن جوائز المهرجان، وتم اختيار الفيلم بناء على طلب من إدارة المهرجان وذلك بعد عرض الفيلم في مهرجان تورنتو، وبعد فترة تم ابلاغي بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة.
واوضحت مي قائلة : "لا تشغلني فكرة المنافسة على جائزة بالمهرجان بقدر ما يشغلني أن يشاهدة عدد كبير من الجمهور وينال إعجابهم ويشيدون به بعيدا عن تقييمات لجنة تحكيم المهرجان.
وأشارت مى قائلة : "هناك منافسة صعبة وقوية بالمهرجان خاصة أن جميع الأفلام التي تعرض بالمسابقة الرسمية تحديدا تلقى العرض العالمي الأول لها بالمهرجان أو في الشرق الأوسط، وبالتالي تزداد أهميتها وإلقاء الضوء عليها، وهو أمر يسعدني وليس يقلقني.
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