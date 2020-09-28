وعلق رامى صبرى قائلا " 30 Million views on Youtube. Thank you شكرًا ٣٠ مليون مشاهدة على يوتيوب لأغنية #تعالي.
اقرا ايضا :
تأجيل محاكمة رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي
يستعد النجم رامي، لطرح أحدث أغنياته بعنوان «خليني أشوفك تاني» خلال الأيام القادمة عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي على طريقة السينجل.
الأغنية الجديدة انتهى رامي من تسجيلها مؤخرا، وهي من كلمات الشاعر أحمد علي موسى وألحان مدين، وتوزيع أسامه الهادي، وماستر جلال الحمداوي وإنتاج R Music Production.
وكان "نجم العرب" طرح خلال الفترة الماضية أغنية باسم "خطيرة"، وحققت مشاهدات مرتفعة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، قبل أقل من شهرين وأصبحت من الأكثر رواجا على السوشيال ميديا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رامي صبري يحتفل بوصول أغنية "تعالى" لـ 30 مليون مشاهدة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.