نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان سيد الفيومي لوعكة صحية، في الساعات القليلة الماضية وتم نقل إلى القصر العيني الفرنساوي.

وأعلن "الفيومي" عن ذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلا: "الشكر لله اولا ثم لكل من ساندنى ودعمنى واخص بالذكر الاهل الحقيقين دكتور اشرف زكي والفنان الخلوق منير مكرم فانا الان بمستشفى الفرنساوي".

وشكر سيد الفيومي، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لوقوفه بجانبه في هذه الأزمة قائلا: "ألف مليون شكر للدكتور الفنان الإنسان الخلوق الاخ المحترم أشرف ذكى على مكالمته ودعمه وهذا عهدنا به دائما حبيبي يا دكتور اشرف".