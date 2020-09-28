نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف عن يومياته خلال فترة الحظر في ظل أزمة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل النجم محمد رمضان، مساء اليوم الأثنين، ضيفًا على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، من قصر البارون.

وتحدث رمضان خلال الحلقة، عن يومياته خلال فترة الحظر في ظل وجود جائحة كورونا مشيرًا إلى أنه يرفض إطلاق كلمة تحدي على هذا الفيروس ولكن فقط هي مشكلة تواجه العالم كله.

وأكد رمضان على أن يومياته خلال فترة الحظر، كانت تتمثل في اجتهاده في عمله وقراءة سيناريو مسلسل موسى الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.

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من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".