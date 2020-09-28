الارشيف / فن ومشاهير

محمد رمضان يكشف عن يومياته خلال فترة الحظر في ظل أزمة كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف عن يومياته خلال فترة الحظر في ظل أزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل النجم محمد رمضان، مساء اليوم الأثنين، ضيفًا على برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، من قصر البارون.

وتحدث رمضان خلال الحلقة، عن يومياته خلال فترة الحظر في ظل وجود جائحة كورونا مشيرًا إلى أنه يرفض إطلاق كلمة تحدي على هذا الفيروس ولكن فقط هي مشكلة تواجه العالم كله.

وأكد رمضان على أن يومياته خلال فترة الحظر، كانت تتمثل في اجتهاده في عمله وقراءة سيناريو مسلسل موسى الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.

Advertisements

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد رمضان يكشف عن يومياته خلال فترة الحظر في ظل أزمة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا