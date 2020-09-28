نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان: أزعجني رفض البعض الاعتراف بأن أعمالي ناجحة ونمبر وان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لنجم محمد رمضان، عن انزعاجه من رفض البعض الاعتراف بنجاحه وبتميز أعماله الفنية.

وقال رمضان في لقاءه مساء اليوم الأثنين، خلال برنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، من قصر البارون، إنه يقول لجمهوره بأن الفنان الذي تتابعونه هو نمبر وان.

وأضاف رمضان أنه انزعج من رفض البعض للاعتراف بأن أعماله ناجحة، وصمم على تقديم أغنية بعنوان نمبر وان ومن خلالها ستكررها الأطفال وتغنيها.

وتحدث رمضان خلال الحلقة، عن يومياته خلال فترة الحظر في ظل وجود جائحة كورونا مشيرًا إلى أنه يرفض إطلاق كلمة تحدي على هذا الفيروس ولكن فقط هي مشكلة تواجه العالم كله.

Advertisements

وأكد رمضان على أن يومياته خلال فترة الحظر، كانت تتمثل في اجتهاده في عمله وقراءة سيناريو مسلسل موسى الذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل.

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".