لماذا نصحت أنغام مديرة أعمالها بالتفكير جيدًا قبل الزواج من الفنان محمد الشرنوبي؟

راندا رياض مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام وزوجة الفنان محمد الشرنوبي كشفت في برنامج "The Insider بالعربي" عن تفاصيل ارتباطها بالفنان المصري ورأي أنغام في هذه الخطوة.

راندا رياض: أنغام أول من طلبت رأيها في محمد الشرنوبي

راندا رياض تحدثت في لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي" عن ارتباطها بالفنان محمد الشرنوبي حيث أكدت أنها تعرفت على الفنان المصري بعد أغنية "فاكر زمان" والتي جمعته بالفنانة أنغام، وأكدت أنها تواصلت مع الفنانة أنغام التي تعتبرها بمثابة اخت لها لكي تكشف لها تفاصيل العلاقة التي تجمعهما وطلبت منها رأيها في ذلك فقالت: "أنغام علمت بكامل القصة منذ البداية فهي مثل أختي فعلاقتي بها لا تختصر فقط بأنني مديرة أعمالها أو في العمل بيننا، وكانت دوت الخليج من أوائل الناس الذين تحدثت معهم وكذلك والدتي وطلبت رأيها وأخبرتني بأهمية التفكير جيدا في الخطوة وشددت على أهمية أن تكون الخطوات بيني وبين الشرنوبي هادئة في البداية".

A post shared by (@theinsiderar) on Sep 28, 2020 at 4:50am PDT

راندا رياض: أنغام لم تكن تعرف محمد الشرنوبي بشكل شخصي

راندا رياض أوضحت كذلك أن الفنانة أنغام لم تكن تعرف محمد الشرنوبي بشكل شخصي في البداية بل أن اللقاءات التي جمعتهما قليلة، كما أكدت أن العلاقة بينهما الآن قوية جدا فقالت: "أنغام أكدت أنها لا تعرف محمد الشرنوبي بشكل شخصي، وأكدت لي أنها التقت معه فقط مرتين، وطلبت منى أن اجلس معه أكثر من مرة، من أجل التعرف عليه بشكل أكبر، والآن العلاقة بينهما قوية جدا، فهي تحبه جدا وهو كذلك"، الفنان محمد الشرنوبي تحدث كذلك عن مدى الدعم الكبير الذي يحصل عليه من قبل زوجته فقال: "دائما أشعر أن راندا في ضهري وتساعدني".

أزمة محمد الشرنوبي مع المنتجة سارة الطباخ

محمد الشرنوبي قد نشر مقطع فيديو من حفل زفافه على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام؛ والذي قام فيه الشرنوبي وقتها بإهداء أغنية "قلبي ارتاح" لزوجته، وبعدها نشر كليب الأغنية عبر حساباته، ثم حُذف بسبب أزمته مع سارة الطباخ، إلى أن قرر أن يشارك جزء منه مجددًا.

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ويبدو أن محمد الشرنوبي قرر التعبير عن استيائه من أزمته الحالية مع سارة الطباخ، بنشر مقطع فيديو من أغنية حفل زفافه عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق على الفيديو قائلًا: "بعد حرب ومحاولات عنيفة إن الأغنية دي ماتنزلش وماتبقاش موجودة .. لقيت إن ده الفيديو الوحيد اللي موجود من فرحي ودي حاجة أنا من حقي كإنسان إني اشاركها مع أي حد حابب أشاركه فرحتي".