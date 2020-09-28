المهرة البحرينية عن أزمة سجن زوجها: "تجاوزتها بعد سنتين ولن أكشف اسمي الحقيقي"

المهرة البحرينية حلت ضيفة على برنامج "عالسيف" المعروض على قناة "atv" الكويتية وكشفت عن تفاصيل تجاوزها للأزمات الصعبة التي مرت بها خلال السنوات الماضي، وأكدت أنها حصلت على دعم كبير من أسرتها وكل من حولها.

المهرة البحرينية: "تجاوزت أزمتي بعد سنتين وهي سبب قوتي الآن"

المهرة البحرينية تحدثت في برنامج "عالسيف" عن الفترة الصعبة التي مرت بها بعد القبض والحكم على زوجها المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم بالسجن، حيث أوضحت أنها احتاجت لسنتين حتى تستطيع أن تتجاوز ما حدث لها، وأن مساندة أسرتها ومن حولها في هذه الأزمة كانت سببا لعودتها فقالت: "كل انسان يمر بظروف صعبة، وبيتي كان مفتوحا بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان شعوري في البداية غريب بعد الأزمة التي مررت بها، فالفترة كانت عصيبة وتجاوزتها بعد سنتين، ومريت بمرحلة انتقالية اجتماعية حيث رحلت من الكويت وعدت إلى البحرين، حيث بدأت استوعب ما حدث وراجعت نفسي وقلت يجب أن أواجه، والحمدلله كان السبب في دعمي أهلي ومن حولي الذين قدموا لي المساعدة بعد الله، فالفترة الصعبة التي مررت بها دوت الخليج سبب قوتي في هذه اللحظة".

المهرة البحرينية: "أرى نفسي مسالمة ولا أريد إثارة الأزمات"

المهرة البحرينة أوضحت كذلك أنها مسالمة في التعامل مع الجميع، وأنها لا تفكر في إثارة اي أزمات أو صراعات بسبب حجم المسئوليات التي باتت عليها خلال هذه الفترة فقالت: "شخصيتي لن اتحدث كثيرا عنها لكن ما أريد أن اؤكد عليه أنني مسالمة جدا بسبب التزاماتي في المنزل والأسرة بالإضافة إلى التزاماتي في العمل فالشخص عندما يكون لديه مسئوليات يكون مسالما بشكل كبير، ولا يرغب في إثارة اي مشاكل، لذلك أرى نفسي مسالمة جدا، حتى في التواصل مع المتابعين دائما أسعى لخدمتهم، فكل شئ أعطيه حقه".

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المهرة البحرينية لا تفكر في الكشف عن اسمها الحقيقي

المهرة البحرينية كذلك أكدت على أنها لا تفكر في فعل أي تغيرات في حياتها الجديدة، كما أكدت أنها ترفض ذكر اسمها الحقيقي بسبب أنها تجد أن المهرة البحرينية معبرا عن شخصيتها فقالت: "لا أريد أن اغير شيء في حياتي الجديدة بل كل ما ارغب فيه اعطاء كل شيء حقه، أما بالنسبة لعدم ظهوري باسمي الحقيقي، فأنا عرفت باسم مهرة وهو يرمز لشيء عربي ليس فقط خليجي، لذلك أحببت هذا الاسم واجده معبرا عن شخصيتي".

المهرة البحرينية مرت بأوضاع صعبة خلال السنوات الماضية نتيجة سجن زوجها المنتج والممثل الكويتي عادل المسلم والذي حكم عليه بالسجن 10 سنوات في اتهامه بغسيل الأموال والإتجار في الممنوعات، وذلك مع غرامة تصل إلى 600 ألف دينار كويتي، أي ما يعادل مليون و980 ألف دولار أمريكي، وقد تزوجت المهرة البحرينة منه في عام 2016 وهو يكبرها بـ21 سنة ورزقت بطفل منه، وعلقت المهرة البحرينة على سجن عادل المسلم قائلة: "اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها"، وتلقت بعدها العديد من التعليقات تجاهلت الرد عليها، وبعدها أعلنت تخليها عنه.