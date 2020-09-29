يسرا ومحمود حميدة وميدو العدل في عزاء المنتصر بالله (صور)

حضر عدد كبير من نجوم الفن، عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله والذي تم إقامة عزاءه اليوم في كنيسة السيدة العذراء بالزمالك.

وظهرت الفنانة يسرا، من الحاضرين بالعزاء وميدو العدل والفنان محمود حميدة وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أنه تم تشييع جثمان الفنان الراحل المنتصر بالله ظهر أمس الأحد، من كنيسة أبو سيفين بالمهندسين، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن، ،أبرزهم أشرف زكي والمنتح أحمد السبكي والفنان أحمد بدير ومنير مكرم.

والجير بالذكر أن الفنان المنتصر بالله أصيب في نهاية حياته بجلطة في المخ مما جعله يبتعد عن عالم الفن لمدة عامين.