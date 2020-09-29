محمد رمضان: الغناء فن فرضه الجمهور عليا وأحب المغامرة في السينما

قال الفنان محمد رمضان، إن توجهه للغناء جاء بسبب الجمهور ومحبتهم له في هذا المجال منذ أول إعلان قام بالغناء فيه.

وأضاف رمضان خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء دي إم سي" من قصر البارون إمبان على شاشة "دي إم سي" اليوم الإثنين قائلًا: الغناء هو فن الجمهور فرضه عليا، مش أنا اللي فرضته، لما غنيت في إعلان، النجاح الكبير للأغنية خلاني أعمل أغنية أخرى.

وتابع: وأنا شغال للجمهور، ولما عملت أغنية نمبر وان نجحت أكتر، والملك نجحت أكتر، واللي يسعد الجمهور بكمل فيه وبطوره وأكبره".

واستطرد رمضان حديثه عن تحضيره لمفاجآت كبرى من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة مع نجوم عالمية.

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كما تحدث محمد رمضان عن حبه للمغامرة في السينما ولكن في عالم الدراما يحرص على تقديم الفكرة المضمونة ويرفض المخاطرة فيها وذلك لأن الدراما يدخل بها منازل المشاهدين على عكس مايحدث في السينما.

من جانب آخر، حقق كليب ياحبيبي للفنان محمد رمضان مع المطرب العالمي ميتر جيمس، نجاحًا كبيرا وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

وحصد الكليب أكثر من 18 مليون مشاهدة في وقت قياسي بعد طرحه عبر اليوتيوب بأسبوعين فقط، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".