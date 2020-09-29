أشرف زكي يمنع التصوير ومرض لطفي لبيب .. لقطات من عزاء المنتصر بالله .. شاهد

شهد عزاء الفنان الراحل المنتصر بالله عديد من المواقف التى كانت محل جدل وخطفت الانظار داخل كنيسة السيدة العذراء بحى الزمالك.

ولعل من ابرز هذه المواقف حرص الفنان لطفى لبيب على تقديم واجب العزاء لاسرة الفنان الراحل رغم ظروف مرضة وحالته الصحية حيث ظهر فى العزاء وهو يتحامل على نفسه.

كما شهد العزاء منع الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين المصورين من تادية مهمتهم فى تصوير العزاء.

كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي ، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".

وتألق دراميا وسينمائيا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".