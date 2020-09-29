"وأما بنعمة ربك فحدث".. محمد رمضان يوضح سر إرتداءه خواتم ألماظ

كشف الفنان محمد رمضان، عن سر ارتداءه لخواتم مصنوعة من الألماظ، مؤكدًا على أنه يرمز إلى قارة إفريقيا والتي يتم استخراج الألماظ منها.

وأضاف في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه يرتدي خواتم عديدة ولكن أقربهم إلى قلبه دبلة الزواج.

كما أوضح رمضان أنه يرتدي خاتم من الألماظ الأسود وهو هدية من زوجته نسرين، وخاتم آخر من الألماظ الأبيض أهداه له صديقه.

وتابع: الألماظ بيرمز لطموح عندي مش بلبسه بهدف الشو، ويرمز إلى قارة إفريقيا وهي الوحيدة في العالم التي يتم استخراجه منها.

وعن الانتقادات التي من الممكن أن توجه له بعد ارتداءه خواتم ألماظ، قال: طالما محقق الواجبات اللي عليا من زكاة وضرائب وأمور خاصة بيني وبين الله، فإما بنعمة ربك فحدث.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".