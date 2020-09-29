الدرش بخير.. مدير أعمال مصطفى قمر ينفي شائعات وفاته

انتشرت فى الساعات القليلة الماضية شائعة، بوفاة الفنان مصطفى قمر وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع.

وقرر على رشاد، مدير اعمال الفنان مصطفى قمر، الكشف عن حقيقة الأمر، وما اذا كان المطرب قد تعرض لأزمة صحية، أو سبب هذه الشائعة.

وقال على رشاد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "كشف على رشاد، مدير أعمال الفنان مصطفى قمر، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية حول وفاة مصطفى قمر.

وكتب "علي" عبر حسابه على فيسبوك: "حسبي الله ونعم الوكيل .. في ناس بتبث شائعات مش فاهم إيه الاستفادة اللي بترجع ليهم، غير إنهم بيتسببوا في أذى نفسي وقلق لأهل وأصدقاء وجمهور الفنان مصطفى قمر.

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وأضاف على قائلا : "ربنا يشفي نفوسكم المريضة، حبيت أطمن كل اللي وصلته الشائعة وكلمني.. الدرش بخير والحمد لله".

يذكر ان مصطفى قمر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "ضحكت ليا" على طريقة الفيديو كليب وهى الأغنية الرسمية للألبوم الذي طرحه منذ فترة، من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم. وكان مصطفي قمر انتهى من تصوير أغنية "زحمة الأيام" مع عدد كبير من نجوم جيله وهم حميد الشاعرى، وإيهاب توفيق، وهشام عباس، والتى تحمل اسم "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى.

واحتفل مصطفى قمر بعيد ميلاده منذ ايام قليلة ووجه رسالة الى جمهوره الذى احتفل معه بعيد ميلاده.