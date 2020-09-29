حبس أنفاس.. مادلين طبر في مواجهة لاعب الخناجر على الهواء

حالة من الترقب والخوف انتابت كل العاملين ببرنامج "حلوة يا دنيا" الذي تقدمه الفنانة مادلين طبر، على قناة تن، وذلك أثناء استضافتها للاعب الخناجر الشهير محمود أبوالعينين، حينما قررت مادلين أن تقف أمامه هي وابنته الدكتورة روح ليصوب ابوالعينين خناجره نحوهما، لتمر تلك اللحظات العصيبة بسلام بعد أن نجح ابوالعينين في التصويب على اللوحة الخشبية التي وقفت أمامها كل من مادلين وابنته .

جاء ذلك في الحلقة التي أذيعت أمس "الاثنين"، وروى فيها ابوالعينين قصته مع رمي الخناجر وشهرته العريضة التي اكتسبها حول العالم وحصوله على لقب الجنرال وأحسن رامي خناجر على مستوى العالم، بالاضافة الي عمله بالسيرك القومي، وأيضا تدريبه لعدد كبير من نجوم الفن منهم الفنان محمد لطفي في فيلم "الليلة الكبيرة" والفنان أحمد حلمي في فيلم "كده رضا" ، والفنان الراحل نور الشريف وأحمد عز في فيلم "مسجون ترانزيت" وباسم سمرة في مسلسل "مولد وصاحبه غايب".

وشهدت الحلقة أيضًا مداخلة هاتفية مع الفنان محمد لطفي الذي حكى عن كواليس تدريبه على يد لاعب الخناجر محمود أبو العينين أثناء تصوير فيلم "الليلة الكبيرة"، والذي جسد خلاله شخصية رامي خناجر، وقدم بعض المشاهد بالفيلم وهو يلقى بالخناجر على ابوالعينين.

من جهة أخرى، انتهت الفنانة مادلين طبر من تصوير مشاهدها بمسلسل "الوجه الآخر" الذي يعرض حاليا على قناة CBC الذي يتكون من 45 حلقة.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم منهم، ماجد المصري نسرين طافش وندى موسى ومادلين طبر، والعمل قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، إخراج سميح النقاش، وتدور الأحداث في اطار تشويقي بوليسي مع تحولات دراميه مع كل 15 حلقة.