بعد واقعة المايوه| محمد علي رزق يدافع عن عارفة عبد الرسول: تعمل اللي هي عاوزاه

وقال محمد رزق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : " طب الست عارفة عبد الرسول ست الكل وتعمل اللي هي عاوزاه، واللي مش عاجبه ياريت يخليه فنفسه... محدش طلب رأي حضرتك".

وأثارت الفنانة عارفة عبد الرسول ، جدلا كبيرا الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها بالمايوه، وتلقت هجوما عنيفا من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، وفى التقرير التالى نرصد لكم القصة كاملة.

مايوه عارفة عبد الرسول يتسبب في أزمة عنيفة

تعرضت الفنانة عارفة عبد الرسول​ ، لهجوم عنيف من بعض المتابعين، بعد أن نشرت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة لها بالمايوه على البحر.

وعلقت عارفة قائلة: "لقيت الطبطبة".

وأغضبت الصورة البعض الذين وجهوا للفنانة عارفة تعليقات مسيئة، بالمقابل دافع عنها آخرون، متمنين لها حياة سعيدة وعمرا طويلا.

بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبد الرسول تتصدر جوجل

وتصدرت الفنانة عارفة عبد الرسول، تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة لها بالمايوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة عارفة عبد الرسول تتجاهل الهجوم عليها بعد ظهورها بالمايوه

وتجاهلت الفنانة عارفة عبد الرسول، الهجوم الذي تعرضت له أمس بسبب صورتها بالمايوه أمام البحر والتي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقررت أن تروج لعمل لها وهو مسلسل الوصية والذى يتم إعادة عرضه حاليا على إحدى القنوات الفضائية، والذى شاركها البطولة فيه أكرم حسني وأحمد أمين.

كل واحد يبص في ورقته.. عارفة عبدالرسول لمهاجميها بسبب المايوه: سيبوني أنا أدخل النار

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وعلقت الفنانة عارفة عبد الرسول على الهجوم الحاد الذي تعرضت له من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة لها بالمايوه عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك".

وقالت: "لاقيت الطبطبة في البحر وكنت هاموت لو خلصت الاجازة وما روحتش البحر".

وتابعت الفنانة عارفة عبد الرسول من خلال تسجيل صوتى عبر برنامج et بالعربى: "أنا إسكندرانية وطول عمرنا بنلبس مايوه وبننزل البحر وعارفين البحر يعني مايوه وبننتقد الناس اللي بتيجي إسكندرية وبتنزل البحر ببنطلون والمايوه جزء من حياتنا".

وأضافت عارفة: "أنا استغربت من الناس اللي بتهاجم الصورة والصورة مفيش فيها حاجة وده مايوه له شورت وجيبه ولا قطعة واحدة ولا قطعتين ولا بوركيني ومغطي المناطق كلها، وربنا يهدي الناس كلها وكل اللي عاوزاه من الناس كل واحد يبص في ورقته، ماحدش له دعوة بالتاني يعني إنت مالك، لما كلكم هتدخلوا الجنة مين هيدخل النار، سيبوني أنا أدخل النار".

معلومات لا تعرفها عن عارفة عبد الرسول

تبلغ عارفة عبد الرسول من العمر 66 عاما، فهي من مواليد 19 فبراير 1954، وهي من مواليد حي الحضرة الواقع بمحافظة الإسكندرية.

أثار اسم عارفة عبد الرسول الجدل حول ديانتها، وكشفت عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة: "سميت بـ عارفة على اسم جدتي".

وأضافت في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف": "والدة جدتي كانت تدعى بلطية وقابلت مشاكل كثيرة بسبب الاسم".

وتابعت: "لما كان المدرس يسألني في الفصل ومعرفش أجاوب كان يفضل يسخر من اسمي، ووالدتي سمتني ميرفت، ولكن في الأوراق الرسمية اسمي عارفة".

أكدت عارفة عبد الرسول أن زوجها كان له دور مؤثر في حياتها وشجعها على تحقيق حملها بترك الإسكندرية والاستقرار في القاهرة "هوليوود الشرق" لكي تحترف التمثيل.

وقالت إنها تركت أبناءها تحت رعاية زوجها في الإسكندرية وسافرت إلى القاهرة.