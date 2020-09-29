الارشيف / فن ومشاهير

دالا المهندس تنضم لـ فريق عمل فيلم جارة القمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انضمت الفنانة الشابة وملكة جمال مصر السابقة دالا المهندس إلى فريق عمل فيلم "جارة القمر"، والذي من المنتظر البدء في تصويره منتصف شهر أكتوبر المقبل، بعد تأجيله أكثر من مرة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة عمل خاصة تجمع بين المخرج هادي الباجوري وأبطال العمل كريم فهمي، وياسمين رئيس، وسوسن بدر، وأحمد مالك خلال الأيام المقبلة للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، المقرر طرحه مطلع العام المقبل بدور العرض السينمائي

الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس وكريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالى الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.

يذكر أن دالا المهندس، ملكة جمال المالتيميديا لعام 2018، قد مثلت مصر فى مسابقة ملكة جمال العالم في نفس العام والتي أقيمت في مانيلا فيليبيانس.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دالا المهندس تنضم لـ فريق عمل فيلم جارة القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا