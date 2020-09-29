الارشيف / فن ومشاهير

هاري وميجان يشاركان في مسلسل واقعي جديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يشارك الأمير البريطاني هنري تشارلز ألبرت ديفيد، والمعروف باسم الأمير هاري، وزوجته ميغان ماركل في مسلسل واقعي يسجل كل لحظة في تفاصيل حياتهما ويستمر مدة ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل اتفقا على المشاركة في مسلسل واقعي على منصة "نتفليكس".

ونوهت الصحيفة إلى أن الكاميرات ستتبع الأمير وزوجته لمدة ثلاثة أشهر، ما سيتيح للناس فرصة متابعة كل تفاصيل حياة الزوجين وإعطائهم لمحة عنها، بالإضافة إلى إعطاء لمحة عن جميع الأعمال الخيرية التي يقومان بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن هاري وميغان قد وقعا صفقة مع شركة "نتفليكس"، في مطلع الشهر الجاري بقيمة 112 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 150 مليون دولار أمريكي)، بهدف إنتاج برامج ومسلسلات وأفلام وثائقية يشارك فيها الزوجان مع بعض برامج الأطفال أيضا.

وبينت الصحيفة، أن المسلسل الواقعي، الذي سيتم تصويره، سيركز في أغلب تفاصيله على أعمال الزوجين الخيرية وليس على تفاصيل حياتهما الخاصة "خلف الأبواب المغلقة" فقط.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاري وميجان يشاركان في مسلسل واقعي جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا