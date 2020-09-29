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وفاة قاص وروائي شهير

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نعى كتاب ومثقفون في مدينة القامشلي السورية ابن مدينتهم القاص والروائي منير شمعون عن عمر يناهز 65 عاما.

وكانت آخر رواية أصدرها شمعون العام الماضي بعنوان "شاعر تسكنه الشياطين"، وقبلها أصدر مجموعتين قصصيتين "الأغبياء" عام 2015، وبعدها بعام أصدر "الكاذبون" إضافة إلى رواية بعنوان "لن أنسى" عام 2018، وكان بصدد إصدار رواية أخرى بعنوان "موسم القمع".

ولد شمعون في القامشلي عام 1955 في قرية "فطومة" لأسرة نزحت من الأراضي التركية إلى سوريا، وبقي في مدينته رغم هجرة كثير من أفراد أسرته.

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