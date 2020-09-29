تيم حسن يكشف أخيراً تفاصيل عرض مسلسل "الهيبة- الرد" في 2020

تيم حسن كشف عن موعد عرض الجزء الرابع من مسلسل "الهيبة" بعنوان "الهيبة- الرد"، وذلك بعد تأجيل المسلسل من موسم رمضان الماضي بسبب فيروس كورونا.

تيم حسن يكشف موعد عرض مسلسل "الهيبة- الرد"

وكشف المنتج صادق الصباح عن عرض مسلسل "الهيبة- الرد" في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تأجيل عرضه من موسم رمضان الماضي، وأعلن صادق الصباح عن قنوات عرض المسلسل، بعد عدة تكهنات حول عرض المسلسل في موسم رمضان 2021.

"الهيبة" لأول مرة خارج مواسم رمضان

وقال صادق الصباح في إعلانه عن عرض مسلسل "الهيبة 4" لتيم حسن:" العمل المنتظر "الهيبة الرد" يبصر النور بداية شهر نوفمبر على مجموعة من القنوات العربية والمنصات الإلكترونية.. شاهد وmbc4 وmtvlebanon وArt ورؤيا والسومرية .. ألف مبروك لكل الممثلين والفريق التقني بقيادة المخرج سامر البرقاوي على إنجاز هذا العمل بحرفية عالية".

واعتبر جمهور مسلسل "الهيبة" وتيم حسن عرض المسلسل في 2020 مفاجأة كبيرة خاصة إنها المرة الأولى التي يعرض بها المسلسل وأجزائه خارج مواسم رمضان والتي اعتاد الجمهور على تواجد العمل بها، ولكن هذه المرة خرج بسبب عدم الانتهاء من التصوير لظروف فيروس كورونا، وأعلن تيم حسن من قبل عن عرض العمل في رمضان 2021 قبل الإعلان عن المواعيد الجديدة، ومن المفاجآت أيضاً عرض المسلسل على عدة جهات في توقيت واحد ويجمع العرض بين التلفزيون والمنصات الإلكترونية.

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تيم حسن يعود للتواصل مع جمهوره

وكان تيم حسن قد شوق الجمهور لعرض مسلسل "الهيبة- الرد" بنشر صورة لبوستر المسلسل وكشف عن عرضه قريباً، وعاد للتواصل مع الجمهور بعد فترة غياب، ونشر تغريدة أعلن بها عن تواصله مع الجمهور مجدداً وقال:" يسعد أوقاتكم جميعا.. بكرة 7:30 مساء بتوقيت دمشق حكون هون على تويتر لأتواصل معكم وندردش ونتشارك فرحة انتو دايمآ أساسها .. أهلا وسهلا بالكل.. مع تيم".

وانتهى تيم حسن من تصوير مسلسل "الهيبة- الرد" في شهر يونيو الماضي، بعد توقف التصوير لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا، ويشارك في بطولة الجزء الرابع من العمل الفنانة ديمة قندلفت وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة، وكانت آخر أعماله في مسلسل "العميد" الذي عرض هذا العام على منصة "شاهد".