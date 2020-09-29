فيديو أصالة تتعرض للتعنيف في كليب "والله وتفارقنا" والجمهور يشيد برومانسيتها مع نيقولا معوض

أصالة طرحت فيديو كليب أغنيتها "والله وتفارقنا" والتي شارك بها الممثل اللبناني نيقولا معوض وتعتبر أول فيديو كليب من ألبومها "لا تستسلم".

أصالة تطلق فيديو كليب أغنية "والله وتفارقنا"

وطرحت الفنانة أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على يوتيوب اليوم، في أول فيديو من ألبومها الخليجي الأخير "لا تستسلم"، ولاقى الكليب تفاعل كبير من قبل الجمهور فور طرحه، وذلك بسبب المشاهد التمثيلية التي قدمتها أصالة في العمل، بالإضافة إلى جودة التصوير والاهتمام الكبير بالكليب من أصالة.

رومانسية أصالة مع نيقولا معوض في "والله وتفارقنا"

ومن الجوانب التي أعجب بها الجمهور في فيديو كليب "والله وتفارقنا" مشاركة الممثل اللبناني نيقولا معوض في العمل، والذي قدم دويتو رومانسي مع أصالة في الكليب، جسدا بها قصة حب من بدايتها إلى نهايتها، وعرضت أصالة في الكليب طريقة تجاوزها لمشاعرها الحزينة بعد الانفصال وبعد قصة حب كبيرة.

وتلقت أصالة إشادات بسبب إجادتها في المشاهد التمثيلية في الكليب، والتي جعل البعض يطالبها بالاتجاه إلى التمثيل، وكذلك أثارت الجدل بسبب مشهد تعنيفها في الكليب وكذلك مشاهد بكائها وانهيارها بعد الانفصال، وذلك بسبب ربط الجمهور بين الكليب وقصة طلاق أصالة مؤخراً، خاصة أن الأغنية تتناول مشاعر الانفصال بعد قصة حب طويلة مما زاد من ربط الجمهور بين الأغنية وقصة طلاق أصالة من المخرج طارق العريان.

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أصالة تحتفل بفيديو كليب "والله وتفارقنا"

وعلقت الفنانة أصالة على الكليب عبر حسابها بانستقرام وقالت:" وكأنّي بكلّ خطوة أخطوها أبتعد عمّا يجب أنّ أبتعد وأقترب منّي ومنّ أحلامي ليعود بيننا سباق لا أُجيد غيره .. انتظروني اليوم وأنا معكم سأنتظر لنجتمع بمكان واحد لا تفرّقه مسافة ولا يُغلق عليه باب.. أرجو من الله أنّ ينال إعجابكم فأنا بتشجيعكم أواصل حلمي".

وعلق الفنان نيقولا معوض على مشاركته في كليب أصالة الجديد، ونشر صورة معها وقال:"شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم و بتَعطي من قلب قلب قلبَك..الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك و قَلبِك صولا".