احتفل الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بذكرى تسجيل اسمه في موسوعة جينيس العالمية عام 2016 كأول مغن عربي يسجل اسمه في موسوعة الأرقام القياسية.
وعلق قائلًا: "في مثل هذا اليوم 2016، أعلن عن عمرو دياب أول مغن عربي يحمل رقم قياسي في موسوعة جينيس العالمية.
يذكر أن عمرو دياب، أحيا حفلا بالسعودية حيث أشعل الحفل بمجموعة من أروع أغانيه الجديدة منها "اماكن السهر" مالك غيران " جميلة " مهرجان ".
أقيم الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك بحضور الالاف من محبية من السعودية والوطن العربي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهضبة عمرو دياب يحتفي بذكرى تسجيل اسمه في جينيس العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.