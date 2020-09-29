الهضبة عمرو دياب يحتفي بذكرى تسجيل اسمه في جينيس العالمية

احتفل الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بذكرى تسجيل اسمه في موسوعة جينيس العالمية عام 2016 كأول مغن عربي يسجل اسمه في موسوعة الأرقام القياسية.

وعلق قائلًا: "في مثل هذا اليوم 2016، أعلن عن عمرو دياب أول مغن عربي يحمل رقم قياسي في موسوعة جينيس العالمية.

يذكر أن عمرو دياب، أحيا حفلا بالسعودية حيث أشعل الحفل بمجموعة من أروع أغانيه الجديدة منها "اماكن السهر" مالك غيران " جميلة " مهرجان ".

أقيم الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية وذلك بحضور الالاف من محبية من السعودية والوطن العربي