رانيا ياسين تستعيد ذكرياتها مع فيلم الوسادة لا تزال خالية

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة لها مع الفنانين لبنى عبد العزيز، وشريف منير؛ بعد نجاح المسلسل الإذاعي "الوسادة لا تزال خالية".

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة "انا بحب الصورة دي اوي لانها كانت بعد عودة النجمة لبني عبد العزيز وكان عمل أذاعي اسمه الوساده لا تزال الخالية وانا وشريف منير، كنا سميحه وصلاح الالفينات تقدروا تقولوا الجزء التاني من الفيلم العظيم الوساده الخاليه كان عمل رائع شاركت فيه الفنانة الراحلة زهره العلا ايضا والفنان سمير صبري في دور عبد الحليم "صلاح" " و الفنانة الكبيرة لبني عبد العزيز في دورها" سميحه"والفنان الراحل عمر الحريري والمفروض اني انا بنت زهره العلي وعبدالحليم وشريف منير ابن لبني عبد العزيز والفنان الكبير عمر الحريري" .

وتابعت "بجد كأنه حلم ..ربنا يدي مدام لبني الصحه والعافيه ويرحم الفنان عمر الحريري والفنانة زهره العلا ويسكنهم فسيح جناته"

يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني في مسلسل فالنتينو أمام الزعيم عادل إمام والذي عرض في السباق الرمضاني 2020.

مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.