العاشق للفن.. رامي رضوان يوجه رسالة لـ بيومي فؤاد

نشر الاعلامي رامي رضوان، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، من كواليس تصوير حلقته السابقه مع الفنان بيومي فؤاد.

وكتب رامي رضوان، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا على الصورة " العالمي المكافح، العاشق لشغله، ابو قلب طيب، نورتني وشفتني يا غالي".

يذكر أن الفنان بيومي فؤاد، كشف عن أعماله الفنية التي يعتزم تقديمها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يستعد لعمل فني على مستوى كبير.

وأضاف فؤاد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء دي أم سي، المذاع عبر شاشة دي أم سي، مساء الجمعة الماضي، خلال الفترة المقبلة سأقدم عملا فنيا ينتمي لنوعية الأعمال «الأكشن»، متابعا أنه يتدرب مع مدرب متخصص.

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وتحدث الفنان بيومي فؤاد، عن العمل الجديد، قائلا: "سيكون عمل سينمائي، يصنف أكشن كوميدي، وفكرته أني أقدم شخصية لا يتوقع أن يخرج منها الأكشن".

وفي السياق نفسه أشار الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه يعشق كثيرا العمل في مجال التمثيل، مؤكدا أن كل ما وصله له نتيجة جهد حقيقي خلال سنوات كثيرة.

وتطرق الفنان في حديثه عن مسلسل أمل حياتي، قائلا: "إن هذا العمل من أفضل الأعمال التي قدمتها في التليفزيون، وقدم مشاهد اعتبرها قاسية جدا وخاصة مع أبنائه، وحينما شعر أنه يعيش وحيدا، ومش عايز يضغط على أمل أكثر من ذلك؛ حاول أكثر من مرة مع أبنائه، لكنه فشل".