عاش يا كابتن.. مي زايد لـ دوت الخليج: نهلة رمضان قادتني إلى الفيلم

كشفت المخرجة مى زايد عن فكرة فيلمها الوثائقى الجديد "عاش يا كابتن" والتى تشارك به فى المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والاربعين والتى تقام فى الفترة من 19 الى 28 نوفمبر المقبل.

وقالت مى لـ "دوت الخليج" : "اهتمامي بإلقاء الضوء على لعبة رفع الأثقال سيدات؛ كان نابعا من كونها لعبة غير مألوفة بالنسبة للسيدات".

واضافت مى: "منذ حصول اللاعبة نهلة رمضان على بطولة العالم في كندا عام 2003؛ تأثرت كثيرا بهذا الحدث الكبير، وبدأت ابحث عبر الإنترنت والجرائد؛ لمعرفة كواليس حصول نهلة رمضان على هذه البطولة، وعلمت أنها كانت تتدرب مع والدها، الكابتن رمضان، في الشارع.

واضافت مي: "مرت الأيام حتى 2014 علمت بأن الكابتن رمضان والد نهلة مازل يدرب الفتيات على هذه اللعبة في الشارع بمنطقة الورديان بالإسكندرية، وقررت وقتها أن التقى به، وانبهرت بما يفعله حيث يقوم بتدريب الفتيات بأقل الإمكانيات، حيث يدربهن في مكان مهجور يشبه "الخرابة"، وقررت أن أقدم عمل سينمائي وثائقى عنهن، يجسدن فيه معاناتهن منذ البداية وحتى حصولهن على جائزة.

وتم اختيار الفيلم الوثائقى "عاش يا كابتن" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة لتتنافس مع عدد من الافلام بجانب الفيلم المصرى الثانى "حظر تجول" للمخرج امير رمسيس.