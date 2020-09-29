وكشف فريق BTS أن الألبوم سيحمل عنوان " BE " و من المقرر أن يتم إطلاقه فى 20 نوفمبر المقبل.
بذلك سيكون ألبوم " BE " هو الألبوم الثانى الذى يطلقه الفريق خلال عام 2020 ، حيث أطلق BTS فى شهر فبراير الماضى ألبوم " Map of the Soul: 7 " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد المشاهدات القياسية لأغنية "Dynamite".. فريق BTS يحضر مفاجأة للجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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